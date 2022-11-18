Депутат Конгресса США назвала Украину "51-м штатом" из-за объемов финансирования

Марджори Тейлор Грин. Фото: Alex Wong / Getty Images

Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин назвала Украину "51-м американским штатом" из-за объемов финансовой помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву в условиях войны.

Отрывок ее речи опубликовала новостная платформа Newsweek в .

Марджори Тейлор Грин объявила о резолюции, которая, по ее словам, заставит действующее американское правительство отчитаться за финансирование Украины.

"Конгресс утвердил 54 млрд долларов помощи Украине. И наш президент Байден запросил еще 38 млрд долларов на этой неделе (для Украины - прим. ред.). Американцы, платящие налоги, заслуживают того, чтобы им рассказали, куда направляют их деньги и как они тратятся.

Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й американский штат? И какую должность занимает (президент Украины Владимир - прим. ред.) Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно. Американский народ заслуживает ответов", — сказала Грин.

В минувший вторник Белый дом попросил Конгресс выделить еще 38 миллиардов долларов на помощь Украине. Если запрос будет одобрен, то общая сумма, выделенная Конгрессом США Киеву, составит более 100 миллиардов долларов менее чем за год, передает Defense News.

Согласно результатам промежуточных выборов в США, республиканцы, как сообщалось, получили большинство в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) - 218 мест из 435, в то время как демократам досталось 210 мест. При этом контроль над Сенатом (верхняя палата Конгресса) сохранился за Демократической партией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997754-deputat-kongressa-ssha-nazvala-ukrainu-51-m-shtatom-iz-za-obemov-finansirovaniya/