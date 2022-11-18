Ксения Собчак публично извинилась перед главой "Ростеха" в связи с делом о вымогательстве

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак публично извинилась перед главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым за своих сотрудников, обвиняемых в вымогательстве, передает NUR.KZ.

Свое обращение Собчак опубликовала в собственном Telegram-канале "Кровавая барыня".

"В связи с публикациями в тг-каналах имею сказать следующее. Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет.

Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - написала Ксения.

Напомним, 26 октября коммерческий директор Ксении Собчак был задержан в Москве. Журналистка заявила, что это "просто бред, смех, нонсенс" и что она и вся ее редакция расценивает это как "очередное давление на журналистику в стране".

В этот же день стало известно, что в доме самой Собчак, расположенном в Подмосковье, проходят обыски.

Спустя пару часов СМИ сообщили, что блогер покинула Россию и уехала в Литву. Затем сразу два российских издания сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". А Суханова, директора телеведущей, арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Позже пресса сообщила, что Собчак все же вернулась в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997723-kseniya-sobchak-publichno-izvinilas-za-svoih-sotrudnikov-pered-glavoy-rosteha/