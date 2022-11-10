В Кремле подтвердили, что Путин не поедет на саммит G20

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки", который состоится 15-16 ноября в Индонезии. Вместо него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", — сказал Песков.

Однако российский президент может принять участие в саммите в формате видеоконференцсвязи, передает РИА Новости.

"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи", — говорит пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

Ранее о том, что российский президент не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на источник в посольстве России в Индонезии.

Тем временем в Киеве подтвердили намерение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Напомним, что на это мероприятие украинского лидера лично позвал президент Индонезии Джоко Видодо во время своего визита в Киев. При этом Украина не является частью G20.

В состав G20 входят Великобритания, США, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996572-v-kremle-podtverdili-chto-putin-ne-poedet-na-sammit-g20/