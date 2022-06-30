Зеленский рассказал, от чего зависит участие Украины в саммите G20

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Индонезии Джоко Видодо рассказал, от чего будет зависеть его участие в саммите G20, передает "Украинская Правда".

Индонезийский президент Джоко Видодо посетил Киев 29 июня, где встретился с Зеленским.

Украинский лидер выразил благодарность Видодо за приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали в Индонезии.

Участие Зеленского на саммите будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита.

"Содействие Индонезии, как председательство и участника двадцатки, чрезвычайно важно для восстановления мира. Я благодарен вам, господин президент [Видодо], за личное приглашение принять участие в саммите 20-ти и, конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита", - сказал Зеленский.

Индонезийский глава сообщил, что после Киева направится в Москву для встречи с Путиным.

В состав G20 входят Великобритания, США, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976339-zelenskiy-rasskazal-ot-chego-zavisit-uchastie-ukrainy-v-sammite-g20/