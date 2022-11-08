Власти Украины высказались о возможности переговоров с Путиным

Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на своей странице в , что Киев не отказывается от переговоров с Москвой. Но диалог возможен только после вывода российских войск с территории их страны.

"Первое – Россия выводит войска из Украины. Потом все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: мы будем говорить со следующим президентом России", – написал он.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США в частном порядке призвала украинские власти заявить о готовности к переговорам с Россией.

Американские чиновники признают, что отказ президента Украины от переговоров вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику.

"Усталость от Украины – это реальная проблема для некоторых наших партнеров", – сказал один из источников газеты.

Как передает РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной. Но в данное время это невозможно, поскольку Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий переговорный процесс с Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры между Россией и Украиной начались почти сразу после начала военных действий. Однако начиная с апреля обе стороны стали заявлять, что переговорный процесс зашел в тупик.

В сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести диалог, но с другим президентом России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996165-vlasti-ukrainy-vyskazalis-o-vozmozhnosti-peregovorov-s-putinym/