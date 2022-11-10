Зеленский не приедет на саммит G20 в Индонезии

Владимир Зеленский. Фото: Alexey Furman / Getty Images

Министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на индонезийские СМИ.

Чиновник, отвечающий за подготовку мероприятия, сообщил, что Зеленский "будет занят внутренними делами Украины". Также Панджаитана подтвердил, что и Владимир Путин не приедет на саммит.

Тем не менее вероятнее всего президент Украины Владимир Зеленский будет принимать участие в саммите "Большой двадцатки", но в онлайн-формате.

По словам Панджаитана, у обоих президентов "очень плотные графики".

"Мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите", – добавил индонезийский министр.

При этом российскую делегацию в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил изданию пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. Он уточнил, что не исключается выступление Путина по видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что российский президент не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали. Позже эту информацию подтвердили в Кремле.

Отметим, что G20 (Группа 20) или, как ее называют, "Большая двадцатка" – это неформальный клуб, объединяющий крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны мира.

Членами G20 являются: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Кроме того, Испания является постоянным гостем саммита. Каждый год председательство приглашает страны-гостей, которые принимают полноправное участие в мероприятиях G20.

Вместе члены G20 представляют более 80 процентов мирового ВВП, 75 процентов международной торговли и 60 процентов населения мира.

"Большая двадцатка" была организована в 1999 году. Изначально являлась встречей министров финансов и управляющих центральными банками этих стран, но позже G20 превратилась в ежегодный саммит с участием глав государств и правительств.

Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996648-zelenskiy-ne-priedet-na-sammit-g20-v-indonezii/