В ФСБ раскрыли, сколько россиян покидало страну с июля по сентябрь

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

Федеральная служба безопасности России раскрыла общее количество выездов россиян за третий квартал 2022 года. За это время показатель, по их данным, достиг почти 10 миллионов. Данные ведомства проанализировал РБК.

Так, с июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж достигло, по данным ФСБ России, 9,7 млн.

Это почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (с апреля по июнь). При этом с июля по сентябрь 2021 года данный показатель был меньше на 1,2 млн.

Лидеры по числу въездов граждан России - Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия. На них, как сообщили в российской ФСБ, приходится 70 процентов всех выездов.

Абхазия - 2,4 млн;

Турция - 2,1 млн;

Казахстан - 1,2 млн;

Грузия - 460 тысяч;

Финляндия - 430 тысяч.

Напомним, число прибывающих в Казахстан россиян резко увеличилось после объявления о частичной мобилизации в России 21 сентября. На казахстанско-российской границе тогда образовались большие очереди из автомобилей. Кадрами делились пользователи соцсетей.

Сейчас ситуация на границе стабилизировалась. Вместе с тем цены на арендное жилье в стране начали снижаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995863-skolko-rossiyan-pokidalo-stranu-s-iyulya-po-sentyabr-raskryli-v-fsb/