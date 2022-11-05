В ФСБ раскрыли, сколько россиян покидало страну с июля по сентябрь
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Федеральная служба безопасности России раскрыла общее количество выездов россиян за третий квартал 2022 года. За это время показатель, по их данным, достиг почти 10 миллионов. Данные ведомства проанализировал РБК.
Так, с июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж достигло, по данным ФСБ России, 9,7 млн.
Это почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (с апреля по июнь). При этом с июля по сентябрь 2021 года данный показатель был меньше на 1,2 млн.
Лидеры по числу въездов граждан России - Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия. На них, как сообщили в российской ФСБ, приходится 70 процентов всех выездов.
- Абхазия - 2,4 млн;
- Турция - 2,1 млн;
- Казахстан - 1,2 млн;
- Грузия - 460 тысяч;
- Финляндия - 430 тысяч.
Напомним, число прибывающих в Казахстан россиян резко увеличилось после объявления о частичной мобилизации в России 21 сентября. На казахстанско-российской границе тогда образовались большие очереди из автомобилей. Кадрами делились пользователи соцсетей.
Сейчас ситуация на границе стабилизировалась. Вместе с тем цены на арендное жилье в стране начали снижаться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995863-skolko-rossiyan-pokidalo-stranu-s-iyulya-po-sentyabr-raskryli-v-fsb/