Цены на арендное жилье начали снижаться в Казахстане

Риелтор. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на арендное жилье после резкого роста в сентябре постепенно начали снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября и продолжается до сих пор. О том, как успела подешеветь аренда жилой недвижимости в Казахстане, рассказал портал «Крыша».

Арендное жилье после ажиотажного роста цен постепенно начало дешеветь. Как отмечают эксперты, снижение ценников началось еще в середине октября и продолжается до сих пор. За это время стоимость аренды в Казахстане в среднем снизилась на 20%.

Самый сильный "откат" цен произошел в приграничных с Россией городах:

в Петропавловске – снижение на 41% ;

; в Актобе – на 36% ;

; в Павлодаре и Уральске – на 32%.

В Астане и Алматы аренда стала дешевле на 22% и 10,7% соответственно.

Как снижается стоимость аренды в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Что касается снижения цен за последнюю неделю (с 27 октября), то в среднем по стране аренда жилой недвижимости стала дешевле на 3,8%.

Тенденция к снижению наблюдается почти во всех городах страны. Так, например, в Алматы цены за неделю снизились на 3,6%, в Астане – на 4,6%, но сильнее всего арендное жилье подешевело в Актобе – сразу на 8,6%.

Однако стоит отметить, что, несмотря на такое заметное снижение, цены на аренду до сих пор остаются в среднем на 25% выше, чем были в начале сентября.

Например, сейчас за однокомнатную квартиру в Алматы в среднем просят 250 тыс. тенге в месяц. Это самые высокие показатели в стране. А в Астане средняя стоимость арендной "однушки" составляет 200 тыс. тенге.

Самые дешевые предложения аренды жилья были зафиксированы в Талдыкоргане. За однокомнатную квартиру здесь просят в среднем 80 тыс. тенге в месяц, за двухкомнатную – 110 тыс. тенге, а за трехкомнатную – 130 тыс. тенге.

Средние цены на арендное жилье в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Таким образом, можно отметить, что повышение цен на арендное жилье, как и прогнозировали некоторые эксперты, носило временный характер. Цены все еще довольно высокие по сравнению с теми, что были в начале сентября, однако они продолжают снижаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995703-tseny-na-arendnoe-zhile-nachali-snizhatsya-v-kazahstane/