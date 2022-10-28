Россиянин оказался в Актобе без документов, денег и вещей

Александр Смирнов. Фото: aktobetimes.kz

Житель Москвы Александр Смирнов оказался в Актобе без документов, денег и вещей. С 23 октября 19-летний россиянин просит вернуть ему похищенные паспорт и кошелек, в котором было 3 тыс. долларов (около 1,4 млн тенге). Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона.

Своей историей Александр Смирнов поделился с изданием "Актобе Таймс". Парень рассказал, что приехал в Казахстан 26 сентября, сейчас живет в хостеле. Друзья пригласили его в гости в Грузию, поэтому он купил билет из Актобе в Тбилиси на 23 октября.

По словам россиянина, вечером он направлялся в аэропорт, пришел на остановку с рюкзаком и пакетом, в котором было немного вещей, еда в дорогу и поясная сумка, где лежали два паспорта (внутренний и заграничный), бумажник с деньгами, местная регистрация, банковские карты и другие документы.

Парень говорит, что сел на лавочку и стал ждать автобус.

"Рюкзак и пакет с личными вещами я положил слева от себя. Спустя пару минут на остановку пришли мужчина с женщиной лет 50. Мужчина тяжело шел, в руках у них были пакеты. Мужчина сел слева от моих вещей, а женщина - справа.

Я смотрел в телефон и пытался найти расписание нужного мне автобуса. В 20.05 часов я решил заказать такси и встал. В этот момент я обнаружил, что моего пакета нет. Я надел рюкзак и начал искать его вокруг, расспрашивать людей. Увидел на остановке наклейку о наличии камеры и позвонил в полицию", - рассказывает россиянин.

Молодой человек так и не улетел в Грузию, потому что лишился документов и денег. Он обратился и в миграционную службу.

"Мне объяснили, что в связи с утерей документов могут выдать мне справку. С ней я могу вернуться в Москву и восстановить свои документы, но возвращаться в Россию я в ближайшее время не намерен. Если куда-то подкинут мои похищенные документы, прошу их вернуть в хостел, расположенный по адресу: улица Пацаева, 48", - обратился к общественности иностранец.

В пресс-службе ДП Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые установлены и задержаны. Проводится расследование", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994685-rossiyanin-okazalsya-v-aktobe-bez-dokumentov-deneg-i-veschey/