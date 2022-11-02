Президент Турции заявил о возобновлении работы "зернового коридора"

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился о восстановлении "зернового коридора" по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Переговоры также состоялись между министрами обороны Турции и России.

"Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12:00, как и был запланирован заранее", – сообщил турецкий лидер.

На сайте Минобороны России подтвердили, что РФ возобновляет свое участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии.

В минувшие выходные стало известно о временной приостановке действия соглашения. Поводом для этого Россия назвала "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям РФ.

Затем Турция, Украина и ООН договорились о выходе 16 судов из украинских портов на 31 октября. ООН предупредила Россию о принятом решении.

Напомним, соглашение по разблокировке экспорта зерна при посредничестве турецкого президента и в присутствии генсека ООН было подписано 22 июля.

А 1 августа первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995432-prezident-turtsii-zayavil-o-vozobnovlenii-raboty-zernovogo-koridora/