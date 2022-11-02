Путин назвал Эрдогану условия возвращения России в зерновую сделку с Украиной

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе недавнего разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал условия возвращения России в зерновую сделку с Украиной. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута", — говорится в сообщении Кремля.

Путин призвал к детальному расследованию данных инцидентов, а также потребовал от Киева гарантии соблюдения договоренностей. В частности, не использовать гуманитарный коридор в военных целях.

Президент России напомнил о необходимости разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По мнению Путина, за несколько месяцев после заключения зерновой сделки бедным странам Африки так и не были доставлены нужные объемы зерна.

Напомним, после начала войны в Украине 24 февраля порты на Черном море, прежде всего в Одессе и Николаеве, оказались заблокированными. Из-за этого экспорт украинского зерна в другие страны резко приостановился.

Мировое сообщество было сильно обеспокоено данной ситуацией, поскольку остановка экспорта может поставить под угрозу продовольственную безопасность во всем мире.

Украина обвинила Россию в незаконном вывозе своего зерна и намеренной блокировке. А российская сторона все обвинения отрицала, потребовав от Киева "разминировать" вначале свои порты.

Через несколько месяцев экспорт зерна все же возобновили. Соответствующее соглашение стороны подписали 22 июля при посредничестве Эрдогана и в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша. А первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Но недавно, в конце октября, два российских министерства в лице МИД и Минобороны сообщили о бессрочной приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Поводами такого решения они назвали "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям России.

Президент Украины Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на эти действия, в частности от G20 и ООН.

Тем не менее чуть позже Турция, Украина и ООН согласовали план движения 16 судов из украинских портов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995338-putin-nazval-erdoganu-usloviya-vozvrascheniya-rossii-v-zernovuyu-sdelku-s-ukrainoy/