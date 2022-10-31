Турция, Украина и ООН договорились о выходе 16 судов из украинских портов

Судно в море. Иллюстративное фото: pexels.com

План движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября был согласован между ООН, Турцией и Украиной, передает ТАСС со ссылкой на уточненные данные представительства всемирной организации в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

ООН предупредила Россию о принятом решении.

Ранее российская сторона на "неопределенный срок" приостановила зерновую сделку с Украиной.

На действия Москвы отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, передает "Украинская Правда" со ссылкой на его вечернее обращение. Он заявил, что ожидает от мирового сообщества жесткого ответа, в частности от G20 и ООН.

Напомним, что соглашение по разблокировке экспорта зерна при посредничестве президента Турции Эрдогана и в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано 22 июля.

Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы 1 августа. Партия кукурузы тогда, как сообщалось, была направлена в Ливан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994958-turtsiya-ukraina-i-oon-dogovorilis-o-vyhode-16-sudov-iz-ukrainskih-portov/