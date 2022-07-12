МИД России сообщил об участии Украины и ООН в переговорах с Турцией по вывозу зерна

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Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев сообщил, что состоится следующий раунд переговоров между ними и Турцией по поводу вывоза зерна, передает "Интерфакс".

Ожидается, что во встрече, которая состоится 13 июля в Стамбуле, примут также участие представители украинской стороны и ООН.

"Ожидается и подключение украинских представителей, а также ооновцев в качестве наблюдателей", - сказал Ильичев.

Украина и Запад утверждают, что Россия продолжительное время блокирует морские пути в украинские порты, тем самым препятствуя экспорту зерна в другие страны. Это, по словам экспертов, может привести к продовольственному кризису.

А в начале июля в Турции было задержано российское судно с якобы незаконно вывезенным из Украины зерном. Турецкая сторона начала расследование. Украина, в свою очередь, тоже начала переговоры с Анкарой и ООН по вопросу зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978072-mid-rossii-soobschil-ob-uchastii-ukrainy-i-oon-v-peregovorah-s-turtsiey-po-vyvozu-zerna/