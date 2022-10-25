Илон Маск назвал Гарри Каспарова "придурком"

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Один из богатейших людей планеты, предприниматель Илон Маск в своем Twitter отреагировал на критику российского шахматиста Гарри Каспарова. Американский миллиардер позволил себе нелестно выразиться в адрес шахматиста.

Каспаров в интервью CNBC прокомментировал недавние твиты Маска о возможном исходе конфликта в Украине.

Напомним, что, по мнению Маска, Крым должен официально войти в состав России. А в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях должны пройти повторные референдумы, но уже под наблюдением ООН.

Каспаров в эфире телеканала раскритиковал Маска за сказанное. Видеоролик появился в Twitter-аккаунте Squawk Box.

"Стоимость [войны] огромна, но Украина платит эту цену. Так почему же люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, указывают Украине, как вести свои собственные дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота", - заявил шахматист.

Реакция Маска была бурной. Он назвал Каспарова "придурком".

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он - идиот. При этом у меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок", - написал миллиардер в Twitter.

После твитов Маска об исходе войны в Украине СМИ сообщили о том, что якобы перед их написанием предприниматель провел переговоры с Путиным. Маск опроверг эти слухи.

Кроме того, есть сведения, что после последних спорных действий миллиардера, включая его заявление о поставках Starlink в Украину, им заинтересовались в Белом доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994188-ilon-mask-nazval-garri-kasparova-pridurkom/