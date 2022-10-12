Илон Маск опроверг слухи о разговоре с Путиным перед публикацией "плана по Украине" в Twitter

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск опроверг в распространившуюся в СМИ новость о том, что он якобы переговаривался с российским президентом Владимиром Путиным перед написанием твита о возможном исходе войны в Украине.

"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", - написал Маск.

Таким образом Маск ответил на ранее распространившуюся в СМИ информацию о якобы его недавнем разговоре с Путиным. Как пишет РБК со ссылкой на издание Vice, американский политолог Ян Бреммер Eurasia Group в рассылке подписчикам утверждал, что Маск якобы консультировался с Путиным перед написанием серии сообщений в Twitter о своем плане урегулирование на Украине.

Бреммер утверждает, что сам Маск якобы рассказал ему о состоявшемся личном разговоре с президентом России. Последний сообщил предпринимателю, что готов к переговорам с Киевом, но исключительно на условиях России.

Это, в частности, признание Крыма, самопровозглашенных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, а также постоянный нейтральный статус для Украины.

Новость о "переговорах" Маска и Путина прокомментировали в Белом доме.

"Очевидно, что он не представляет правительство Соединенных Штатов в этих разговорах", - цитирует координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби журналист Роб Крилли.

Напомним, ранее Илон Маск поделился в Twitter своим виденьем того, как может закончиться конфликт в Украине.

По его мнению, мирный договор между Украиной и Россией может включать в себя ряд условий: проведение повторных референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, но уже под наблюдением ООН, официальное вхождение Крыма в состав России и еще ряд пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992202-ilon-mask-oproverg-sluh-o-razgovore-s-putinym-pered-publikatsiey-plana-po-ukraine-v-twitter/