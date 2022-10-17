Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит бесплатно поддерживать Starlink в Украине

Илон Маск. Фото: Liesa Johannssen-Koppitz / Bloomberg / Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск в своем заявил, что его компания SpaceX продолжит финансировать интернет от Starlink в Украине.

На прошлой неделе стало известно, что SpaceX уведомила Пентагон о невозможности оплачивать Starlink в Украине. Отмечалось, что компания просила Минобороны США взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы.

Тем не менее в воскресенье Илон Маск выложил пост в Twitter, в котором заявил, что продолжит финансирование спутников в Украине, несмотря на убытки.

"Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим финансировать правительство Украины бесплатно", – заявил Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993097-ilon-mask-zayavil-chto-spacex-prodolzhit-besplatno-podderzhivat-starlink-v-ukraine/