СМИ: Сделки Илона Маска могут начать проверять в Белом доме

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

В Белом доме обсуждают необходимость начать проверять предприятия Илона Маска из-за его недавнего заявления о прекращении поддержки спутников Starlink в Украине. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники, "знакомые с вопросом".

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска, включая сделку с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX, проверке национальной безопасности", – заявили представители издания.

Отмечается, что обсуждение пока находится на ранней стадии.

Издание утверждает, что официальные лица США обеспокоены по поводу недавней угрозы Маска прекратить поддержку Starlink в Украине. При этом, они считают "все более дружественной его позицию по отношению к России".

"Чиновники в правительстве США и разведывательном сообществе взвешивают, какие инструменты доступны, если такие имеются, которые позволили бы федеральному правительству проверять предприятия Маска", – добавили авторы.

Напомним, ранее компания Маска SpaceX уведомила Пентагон о невозможности оплачивать Starlink в Украине. Тем не менее позже американский бизнесмен заявил, что продолжит финансирование спутников в Украине, несмотря на убытки.

Также сообщалось, что Илон Маск может сократить 75% сотрудников Twitter, если купит соцсеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993753-smi-sdelki-ilona-maska-mogut-nachat-proveryat-v-belom-dome/