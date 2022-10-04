Маск назвал возможный исход российско-украинского конфликта. Украинцы с ним не согласны
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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.
Так, по мнению Маска, мирный договор между Украиной и Россией может включать в себя несколько условий:
- на "присоединенных к России территориях Украины" - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - вновь пройдут референдумы, но уже под наблюдением ООН;
- Крым официально войдет в состав России, "как это было с 1783 года";
- стороны договорятся о водоснабжении Крыма;
- Украина остается нейтральной страной.
"Вероятнее всего, таким будет исход конфликта. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого", — считает Маск.
Он также попросил своих подписчиков проголосовать, согласны ли они с его мнением. Большая часть - 61,5% из 2 млн пользователей, поучаствовавших в опросе - не согласилась с постом.
К слову, несогласие выразили и власти Украины. Официальный Twitter-аккаунт Нацгвардии Украины оставил под постом комментарий.
"Крым - это Украина. Очень скоро...", — говорится в комментарии.
Отметился под публикацией и экс-президент Украины Петр Порошенко.
"Грустно, что российская пропаганда действует даже на самые светлые умы", — написал Порошенко.
Официальный Twitter-аккаунт Верховной Рады Украины оставил очень лаконичный ответ.
"Нет", — говорится в комментарии к посту Маска.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990895-mask-nazval-vozmozhnyy-ishod-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-ukraintsy-s-nim-ne-soglasny/