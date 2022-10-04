Маск назвал возможный исход российско-украинского конфликта. Украинцы с ним не согласны

Илон Маск. Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.

Так, по мнению Маска, мирный договор между Украиной и Россией может включать в себя несколько условий:

на "присоединенных к России территориях Украины" - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - вновь пройдут референдумы, но уже под наблюдением ООН;

Крым официально войдет в состав России, "как это было с 1783 года";

стороны договорятся о водоснабжении Крыма;

Украина остается нейтральной страной.

"Вероятнее всего, таким будет исход конфликта. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого", — считает Маск.

Он также попросил своих подписчиков проголосовать, согласны ли они с его мнением. Большая часть - 61,5% из 2 млн пользователей, поучаствовавших в опросе - не согласилась с постом.

К слову, несогласие выразили и власти Украины. Официальный Нацгвардии Украины оставил под постом комментарий.

"Крым - это Украина. Очень скоро...", — говорится в комментарии.

Отметился под публикацией и экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Грустно, что российская пропаганда действует даже на самые светлые умы", — написал Порошенко.

Официальный Верховной Рады Украины оставил очень лаконичный ответ.

"Нет", — говорится в комментарии к посту Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990895-mask-nazval-vozmozhnyy-ishod-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-ukraintsy-s-nim-ne-soglasny/