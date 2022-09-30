Британский монетный двор представил первые монеты с изображением Карла III

Монета с портретом Карла III. Фото: facebook.com/theroyalmint

Королевский монетный двор Великобритании показал монеты с изображением короля Карла III. Дизайн был разработан британским скульптором Мартином Дженнингсом. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Мы чеканим монеты для британской монархии уже более 1100 лет <...> Для нас большая честь отчеканить первое в Великобритании изображение Его Величества короля Карла III", – говорится в сообщении.

Портрет монарха был разработан британским скульптором Мартином Дженнингсом и одобрен самим королем.

На монетах Карл III изображен без короны, кроме того, его профиль обращен влево, в другую сторону от изображения на монетах королевы Елизаветы II. Вокруг профиля монарха размещена надпись: "Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры".

С другой стороны монеты номиналом пять фунтов изображены два портрета Елизаветы II и написаны годы ее правления (1926–2022).

Отмечается, что специальная коллекция монет будет выпущена 3 октября.

Ранее сообщалось, что первые банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в обращение с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990394-britanskiy-monetnyy-dvor-predstavil-pervye-monety-s-izobrazheniem-karla-iii/