Названа официальная причина смерти Елизаветы II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II умерла от старости. Это следует из опубликованной на сайте Генеральной регистрационной палаты Шотландии выписки свидетельства о смерти.

Согласно документу, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в 15:10 по местному времени в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. В графе "причина смерти" указано "преклонный возраст". Отметим, та же причина была указана и в свидетельстве о смерти ее супруга принца Филиппа.

Свидетельство о смерти Елизаветы II. Источник: nrscotland.gov.uk

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Королева была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Королем Великобритании стал сын Елизаветы II – Чарльз, теперь именуемый как король Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990318-nazvana-ofitsialnaya-prichina-smerti-elizavety-ii/