СМИ сообщили дату коронации Карла III

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

Коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных британских официальных лиц.

Предстоящая коронация Карла III, по слухам, пройдет скромно.

При этом он будет самым пожилым монархом в истории, взошедшим на британский престол. 14 ноября Карлу III должно исполниться 74 года.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября в замке Балморал в Шотландии.

Трон перешел ее старшему сыну Чарльзу, который стал теперь Карлом III. Он был официально провозглашен королем 10 сентября.

В конце сентября британский монетный двор представил первые монеты с изображением Карла III, а первые банкноты поступят в обращение в Британии уже в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991289-smi-soobschili-datu-koronatsii-karla-iii/