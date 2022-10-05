СМИ сообщили дату коронации Карла III
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Коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных британских официальных лиц.
Предстоящая коронация Карла III, по слухам, пройдет скромно.
При этом он будет самым пожилым монархом в истории, взошедшим на британский престол. 14 ноября Карлу III должно исполниться 74 года.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября в замке Балморал в Шотландии.
Трон перешел ее старшему сыну Чарльзу, который стал теперь Карлом III. Он был официально провозглашен королем 10 сентября.
В конце сентября британский монетный двор представил первые монеты с изображением Карла III, а первые банкноты поступят в обращение в Британии уже в 2024 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991289-smi-soobschili-datu-koronatsii-karla-iii/