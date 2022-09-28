Первые банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в обращение с 2024 года

Карл III. Фото: WPA Pool/Getty Images

Первые банкноты с изображением нового короля Карла III поступят в обращение в Великобритании в середине 2024 года, об этом говорится на официальном сайте Банка Англии.

Однако сообщается, что портрет монарха будет представлен к концу этого года. Портрет Карла III "появится на существующих макетах четырех полимерных банкнот" номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, "и никаких дальнейших изменений" в него внесено не будет, говорится в заявлении.

При этом банкноты с изображением королевы Елизаветы II будут обращаться параллельно, их будут изымать только при повреждении, чтобы "свести к минимуму экологические и финансовые последствия смены монарха".

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии. Престол занял ее старший сын Чарльз, известный теперь как Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989935-pervye-banknoty-s-izobrazheniem-karla-iii-nachnut-vypuskat-v-obraschenie-s-2024-goda/