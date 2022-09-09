Дату коронации Карла III назвали СМИ

Карл III. Фото: Jason Cairnduff- WPA Pool/Getty Images

В пятницу, 9 сентября, старший сын Елизаветы II Чарльз будет официально провозглашен королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает газета Times.

Хотя коронация Чарльза пройдет лишь сегодня, официально он считается королем с момента смерти своей матери, королевы Елизаветы II - корона переходит к наследнику немедленно и без церемоний.

Тем не менее, чтобы быть коронованным, Чарльзу все же предстоит пройти через несколько традиционных шагов.

Согласно протоколу, Совет по престолонаследованию соберется в лондонском Сент-Джеймсском дворце объявит о смерти королевы Елизаветы II - и вслух будет зачитана прокламация, которая представляет собой молитвы и обещания верности, похвалы предыдущему монарху и заявления о преданности новому.

После этого прокламацию подписывают несколько высокопоставленных фигур, в том числе премьер-министр, архиепископ Кентерберийский и лорд-канцлер.

Сами монархи присягу не приносят, но они делают декларацию: по традиции, сложившейся в XVIII веке, Карл III даст клятву защищать Шотландскую церковь.

Карл становится главой Содружества Наций - ассоциации 56 независимых стран, в которых живет 2,4 млрд людей. Кроме Великобритании, он будет главой 14 государств.

Подробнее о коронации можно прочитать здесь.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла вчера, 8 сентября, в возрасте 96 лет.. Королем Великобритании после ее смерти стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Британская семья уже опубликовала первое заявление от имени короля Карла III.

Чем запомнилась королева Елизавета II своим поданным и всему миру, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986931-datu-koronatsii-karla-iii-nazvali-smi/