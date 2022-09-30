Генсек НАТО прокомментировал заявку Украины на вступление в альянс в ускоренном порядке

Флаги стран-участниц НАТО. Иллюстративное фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора, на пресс-конференции в Брюссели заявил, что двери НАТО открыты для Украины, но сейчас нужно сосредоточиться на ее защите от "российского вторжения".

Слова генсека НАТО, прозвучавшие на пресс-конференции в Брюссели, опубликовало агентство УИНАН.

"Любое демократическое государство в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники НАТО уважают это право. И мы заявляли снова и снова, что двери НАТО остаются открытыми. И мы демонстрировали это на протяжении прошлых лет", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что альянс поддерживает право Украины выбирать собственный путь.

"Союзники НАТО, когда встретились на саммите в Мадриде, также очень четко заявили, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких именно механизмов безопасности она хочет быть. Затем решение о членстве должно быть принято всеми 30 союзниками, мы принимаем такие решения консенсусом", - сказал генсек организации.

В завершение он добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине.

"Наше внимание сейчас сосредоточено на оказании немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей в самозащите от российского жестокого вторжения. Это главный акцент и главные усилия союзников НАТО", - подчеркнул генсек альянса.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С таким заявлением глава Украины выступил после того, как в Кремле были подписаны соглашения о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990561-gensek-nato-prokommentiroval-zayavku-ukrainy-na-vstuplenie-v-alyans-v-uskorennom-poryadke/