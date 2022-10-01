США заявили, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме заявил, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО.

По словам Салливана, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

"Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО", – цитирует его агентство УИНАН.

При этом, он добавил, что по мнению Белого дома, в настоящее время лучшим путем поддержки Украины "является практическая поддержка "на земле".

"Процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время", – заявил Салливан, добавив, что все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С таким заявлением глава Украины выступил после того, как в Кремле были подписаны соглашения о присоединении к России оккупированных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Комментируя решение Зеленского, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора, на пресс-конференции в Брюссели заявил, что двери НАТО открыты для Украины, но сейчас нужно сосредоточиться на ее защите от "российского вторжения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990580-ssha-zayavili-chto-seychas-ne-vremya-dlya-prinyatiya-ukrainy-v-nato/