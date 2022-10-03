Экс-редактора "Первого канала" Марину Овсянникову объявили в розыск в России

Марина Овсянникова. Фото: Annette Riedl / Picture alliance / Getty Images

Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова объявлена в розыск. Информация появилась в базе разыскиваемых Министерства внутренних дел России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в сводке.

Сводка о розыске. Фото: мвд.рф/wanted

Напомним, в марте экс-сотрудница "Первого канала" ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, после чего ее обязали выплатить административный штраф.

Кроме того, Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве в середине июля. Журналистка вышла с антивоенным плакатом.

10 августа утром в ее доме прошел обыск. Затем Овсянникову забрали в Следственный комитет. 11 августа суд в Москве озвучил журналистке меру пресечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990860-eks-redaktora-pervogo-kanala-marinu-ovsyannikovu-obyavili-v-rozysk-v-rossii/