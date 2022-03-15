Адвокаты не могут найти сотрудницу Первого канала, которая сорвала эфир с антивоенным плакатом

Марина Овсянникова. Кадр из видео: Telegram/УНИАН

Адвокат сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в студию программы "Время" во время прямого эфира, сообщил, что не может ее найти, передает "Медуза".

По словам адвоката Овсянниковой Даниила Бермана, ее не могут найти более 10 часов.

Известно, что вначале ее отвезли в отделение Останкинского района Москвы. Но сотрудники полиции заявили, что ее в отделе нет.

Как пишет Baza, теперь на Овсянникову готовят уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ". Максимальный срок, который ей грозит, - 15 лет лишения свободы.

Поначалу на нее хотели оформить лишь административный протокол. Но теперь правоохранительные органы в ходе внеочередного совещания решили возбудить против Овсянниковой уголовное дело.

Напомним, редактор отдела городов "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в студию во время прямого эфира программы "Время" с призывом прекратить войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960822-advokaty-ne-mogut-nayti-sotrudnitsu-pervogo-kanala-kotoraya-sorvala-efir-s-antivoennym-plakatom/