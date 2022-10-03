"Вопрос в повестке не стоит": МИД Казахстана об участии ОДКБ в конфликте на территории Украины

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан участвовать с ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

"В целом, зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", – заявил он.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году в Ташкенте (Узбекистан). В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Сейчас в Казахстане проходят военные учения организации. Они продлятся до 8 октября. Армения заявила, что в этом году в учениях участвовать не будет.

Ранее в казахстанском минобороны ответили на слухи об отправке военной техники из Казахстана в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990828-vopros-v-povestke-ne-stoit-mid-kazahstana-ob-uchastii-odkb-v-konflikte-na-territorii-ukrainy/