Песков рассказал, как теперь выглядят границы России

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные республики войдут в состав России в своих границах 2014 года, по границам Херсонской и Запорожской областей продолжается обсуждение, передает "Интерфакс".

"Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР (входят в состав РФ – прим. "Интерфакса") в границах 2014 года. Херсон и Запорожье – по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", – заявил представитель Кремля.

Когда у Пескова спросили, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, он ответил: "Это и есть сейчас однозначный ответ".

"Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях", – добавил он.

Когда пресс-секретаря Путина попросили прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Украине, он заявил, что ему "сейчас больше нечего добавить".

Напомним, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля в Москве президент РФ Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. А накануне Конституционный суд России одобрил документы о принятии новых территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990847-peskov-razyasnil-granitsy-anneksiruemyh-rossiey-novyh-territoriy/