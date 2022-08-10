Адвокат Марины Овсянниковой сообщил, что полиция пришла в ее дом с обыском

Марина Овсянникова. Фото: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

Адвокат экс-сотрудницы "Первого канала" журналистки Марины Овсянниковой сообщил в Telegram, что полиция начала в ее доме обыск, отказываясь дожидаться его прихода.

"У Марины Овсянниковой обыск… Силовики ломятся в дверь ее дома", - сообщил Захватов.

Позже Захватов сообщил, что сотрудники полиции отказались дожидаться его прихода к подзащитной.

"Однако оставили номер телефона следователя. По всей видимости придется мне "ловить" Марину непосредственно в отделе", - сообщил адвокат российской журналистки.

Захватов сообщил РБК, что Овсянникова была задержана и доставлена в следственный комитет.

"Поскольку Марина Владимировна живет очень далеко, а следователи отказались дожидаться адвоката, было принято решение, что обыск пройдет без меня, после этого она будет задержана и доставлена в следственный отдел, я ее встречу в следственном отделе. Сейчас я еду в суд по ее делу об административном правонарушении, одному из предыдущих", - сказал адвокат.

Напомним, в марте Овсянникова ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. После этого ее обязали выплатить административный штраф. В июле после выступления на суде по делу Ильи Яшина ее снова задержали. Но вскоре отпустили, составив протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982558-advokat-mariny-ovsyannikovoy-soobschil-chto-politsiya-prishla-v-ee-dom-s-obyskom/