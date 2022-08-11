Овсянниковой предъявили обвинение по делу о дискредитации армии России

Марина Овсянникова. Кадр из видео: t.me/sotavisionmedia

Экс-сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии России, сообщил своем Telegram-канале адвокат журналистки Дмитрий Захватов.

Как пишет Захватов, обвинение предъявлено по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС по мотивам политической ненависти). По этой статье Овсянниковой может грозить до 10 лет тюремного заключения.

По словам адвоката, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной в Москве, который журналистка провела в середине июля. Тогда она вышла с антивоенным плакатом с фотографиями погибших в Украине детей.

"Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь Марина проведет в ИВС на Петровке 38", – говорится в его публикации.

Захватов также сообщил, что вопрос о мере пресечения в отношении Овсянниковой будет рассмотрен сегодня, 11 августа, в 11 часов (14:00 по времени Нур-Султана), в Басманном районном суде города Москвы.

Напомним, вчера, 10 августа, адвокат Марины Овсянниковой сообщил, что полиция пришла в ее дом с обыском. Позже он рассказал, что журналистка была задержана и доставлена в следственный комитет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982682-ovsyannikovoy-predyavili-obvinenie-po-delu-o-diskreditatsii-armii-rossii/