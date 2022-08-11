Суд в Москве озвучил меру пресечения Овсянниковой

Марина Овсянникова. Фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

Басманный суд города Москвы озвучил меру пресечения в отношении экс-сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой. Журналистку намерены заключить под домашний арест, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в Telegram.

"Следствие просит заключить Марину Овсянникову под домашний арест", - сообщил Захватов.

Ранее адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что экс-сотруднице "Первого канала" предъявили обвинение по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела послужил пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве в середине июля. Журналистка вышла с антивоенным плакатом.

10 августа утром в ее доме прошел обыск. Затем Овсянникову забрали в следственный комитет.

Напомним, в марте экс-сотрудница "Первого канала" ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, после чего ее обязали выплатить административный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982730-sud-v-moskve-ozvuchil-meru-presecheniya-ovsyannikovoy/