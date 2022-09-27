Голосование на референдумах в Херсонской и Запорожской областях завершилось

Выборы. Иллюстративное фото: Martin Bertrand/EyeEm/Getty Images

Завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в самопровозглашенной Луганской Народной Республике.

По информации Life.ru, референдумы в этих регионах завершились в 16:00 по московскому времени (в 19:00 по времени Астаны).

Сообщается, что в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике вопрос о времени завершения работы избирательные комиссии на местах будут самостоятельно, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Издание пишет, что после закрытия участков начинается подсчет голосов, а также разрешается объявление сведений экзитполов.

Предварительные результаты огласят вечером 27 сентября. Окончательные итоги в самопровозглашенных ДНР и ЛНР подведут в течение пяти дней.

Напомним, что на прошлой неделе самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Аналогичное заявление сделали в Запорожской и Херсонской областях Украины. 23 сентября референдумы в этих регионах стартовали.

США и другие западные страны осудили проведение референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

Накануне в МИД Казахстана высказали свою позицию по данным референдумам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989902-golosovanie-na-referendumah-v-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyah-zavershilos/