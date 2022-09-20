Самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о том, что 23-27 сентября состоятся референдумы по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации.

Референдум о присоединении самопровозглашенной Луганской Народной Республики к России начнется 23 сентября и продлится 5 дней. Как пишет РИА Новости, соответствующий закон подписал глава непризнанной республики Леонид Пасечник.

По информации издания, в те же числа состоится референдум о вхождении в состав Российской Федерации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Также сообщается, что глава непризнанной ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Путину по предстоящему референдуму.

Корреспонденты издания сообщили, что ранее общественные палаты самопровозглашенных ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум.

Также о готовности к проведению аналогичного референдума заявили в Херсонской области Украины.

Напомним, что Пасечник еще в марте текущего года заявлял о возможности проведения референдума по вопросу вхождения самопровозглашенной ЛНР в состав РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988751-samoprovozglashennye-dnr-i-lnr-obyavili-o-provedenii-referendumov-o-vhozhdenii-v-sostav-rossii/