Песков заявил о готовности России к имплементации итогов референдумов в Украине

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images/Valery Sharifulin/Contributor

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности России к имплементации итогов референдумов, проведенных на оккупированных украинских территориях, передает РИА Новости.

"Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.

Напомним, с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о присоединении к России. В республиках референдумы признали состоявшимися.

Также Песков напомнил о готовности Путина начать переговоры с правительством Украины.

"Президент (РФ Владимир Путин) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции", - говорит Песков.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заговорил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989838-peskov-zayavil-o-gotovnosti-rossii-k-implementatsii-itogov-referendumov-v-ukraine/