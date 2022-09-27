Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Основатель Pink Floyd Джордж Уотерс. Фото: Facebook/Roger Waters

Один из основателей и лидеров Pink Floyd Джордж Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение музыканта доступно на странице в Facebook.

"Уважаемый президент Путин, с тех пор как 24 февраля этого года Российская Федерация вторглась в Украину, я пытался использовать свое небольшое влияние, чтобы способствовать прекращению огня и дипломатическому урегулированию", - пишет Уотерс.

Музыкант поинтересовался, хочет ли российский президент завершить войну.

"Во-первых, хотели бы вы, чтобы эта война закончилась? <...> Я говорю это потому, что знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. <...> Мы все можем прекратить отчаянно опасную игру в ядерную курицу, которая так нравится ястребам по обе стороны Атлантики", - говорит он.

Уотерс отметил, что ядерная война - плохой исход. И никому не хотелось бы довести ситуацию до такого состояния.

В конце лидер Pink Floyd выразил надежду, что Путин ответит ему на сообщение.

"Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это была чудовищная агрессивная война, спровоцированная или нет <...> если бы вы ответили мне, я бы очень уважал вас за это и воспринял это как почетный шаг в правильном направлении к устойчивому миру", - завершил Уотерс.

С начала войны в Украине коллектив Pink Floyd активно выступал против военных действий. Британская рок-группа даже выпустила песню и клип в поддержку украинского народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989737-osnovatel-pink-floyd-napisal-otkrytoe-pismo-putinu/