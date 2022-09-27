Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане

Миротворцы ОДКБ с флагом Армении. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за ситуации на азербайджано-армянской границе Армения в этом году не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане, сообщает издание Infocom.

Соответствующий ответ журналистам дали в Министерстве обороны Армении.

"Принимая во внимание сложившуюся в результате осуществленной Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях", - говорится в ответе оборонного ведомства Армении.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.

20 сентября для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также для подготовки предложений по дополнительным мерам в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Сообщалось, что Зась встретился с командирами подразделений армянских ВС, развернутых на линии соприкосновения.

Между тем ранее Минобороны Казахстана сообщало, что с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989704-armeniya-ne-budet-uchastvovat-v-ucheniyah-odkb-v-kazahstane/