Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане
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Из-за ситуации на азербайджано-армянской границе Армения в этом году не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане, сообщает издание Infocom.
Соответствующий ответ журналистам дали в Министерстве обороны Армении.
"Принимая во внимание сложившуюся в результате осуществленной Азербайджаном агрессии ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях", - говорится в ответе оборонного ведомства Армении.
Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.
14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.
20 сентября для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также для подготовки предложений по дополнительным мерам в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Сообщалось, что Зась встретился с командирами подразделений армянских ВС, развернутых на линии соприкосновения.
Между тем ранее Минобороны Казахстана сообщало, что с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989704-armeniya-ne-budet-uchastvovat-v-ucheniyah-odkb-v-kazahstane/