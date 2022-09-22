Учения ОДКБ пройдут в Казахстане: Минобороны обратилось к гражданам

Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министерство обороны Республики Казахстан обратилось к казахстанцам - граждан предупредили о предстоящих учениях с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, сообщается на официальном сайте МО РК.

По данным Минобороны, с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

"В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989188-ucheniya-odkb-proydut-v-kazahstane-minoborony-obratilos-k-kazahstantsam/