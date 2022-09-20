Генсек ОДКБ прибыл в Армению

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем прибыла в Армению для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, миссия организации во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем прибыла в Армению для изучения ситуации, в том числе, на границе Армении и Азербайджана, и подготовки предложений по дополнительным совместным мерам.

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном.

В ходе работы миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Армении", – сообщил Зайнетдинов.

Отмечается, что в состав миссии входят представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации.

Ранее сообщалось, что Миссия ОДКБ подготовила предложения по деэскалации для Армении и Азербайджана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988778-gensek-odkb-pribyl-v-armeniyu/