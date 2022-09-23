Генсек ОДКБ побывал на границе Армении и Азербайджана

Станислав Зась с военнослужащими Армении. Фото: odkb-csto.org

Миссия ОДКБ в Армении во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем посетила приграничный район на границе с Азербайджаном, об этом говорится на официальном сайте ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Армении посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджанской Республикой", – говорится в заявлении.

Сообщается, что генсек ОДКБ Станислав Зась встретился с командирами подразделений армянских ВС, развернутых на линии соприкосновения, а также с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, которые подверглись обстрелам, побеседовал с военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях.

Напомним, миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем прибыла в Армению во вторник, 20 сентября, для изучения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также для подготовки предложений по дополнительным совместным мерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989231-gensek-odkb-pobyval-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana/