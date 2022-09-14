Армения обратилась к ОДКБ за военной помощью

Никол Пашинян. Фото: TASS / Getty Images

Власти Армении обратились к ОДКБ с просьбой оказать военную поддержку. Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте, передает ТАСС.

"Мы обратились к ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и вывода военных сил Азербайджана с территории Армении. Под этим мы также имеем в виду вторжение Азербайджана в прошлом году", – сказал Пашинян.

Также премьер Армении добавил, что ОДКБ "запустила процесс, который должен завершиться конкретными решениями".

Столкновения на азербайджано-армянской границе обострились в ночь на 13 сентября. При этом обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

ОДКБ приняла решение направить в Армению свою миссию вместе с генсеком Засем для оценки сложившейся ситуации.

Ранее в казахстанском МИДе ответили на вопрос, планирует ли наша страна отправлять своих миротворцев в Армению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987804-armeniya-obratilas-k-odkb-za-voennoy-pomoschyu/