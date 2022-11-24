Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Фото: primeminister.am

Вчера в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором принял участие и президент Казахстана. По итогам сессии ожидалось подписание 17 документов, однако Никол Пашинян отказался подписывать один из них. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении.

В начале заседания премьер-министр Армении выступил с приветственной речью, во время которой, пользуясь случаем, поздравил Токаева с переизбранием на пост президента РК.

"Вопреки юбилеям, настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении", — сказал Пашинян.

Он добавил, что из 17 подготовленных итоговых документов два были отправлены на доработку.

"О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Васильевич Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года.

В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении.

А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", — заявил Пашинян.

Напомним, на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ выступил также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, во время заседания в рамках плановой ротации главы государств ОДКБ приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря организации. Ожидается, что он будет занимать этот пост три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998703-pashinyan-otkazalsya-podpisyvat-itogovuyu-deklaratsiyu-sammita-odkb/