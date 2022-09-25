Букингемский дворец опубликовал фото надгробной плиты на могиле Елизаветы II

Королева Елизавета II. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Официальный Twitter-аккаунт королевской семьи Великобритании опубликовал фотографии надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.

"В Мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень после погребения Ее Величества королевы Елизаветы. Мемориальная часовня короля Георга VI находится в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре", - говорится в описании к фотографии.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет.

До начала государственных похорон 19 сентября гроб с ее телом находился в Вестминстер-холле в Лондоне, где любой желающий мог с ней проститься. Королева была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Преемником Елизаветы II стал ее сын Чарльз, взяв себе имя Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989493-bukingemskiy-dvorets-opublikoval-foto-nadgrobnoy-plity-na-mogile-elizavety-ii/