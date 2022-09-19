В Кыргызстане оценили ущерб, нанесенный во время столкновений на границе

Разрушенный дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Кыргызские СМИ опубликовали данные о количестве разрушенных объектов во время столкновений на кыргызско-таджикской границе, а также назвали приблизительную стоимость ущерба. Таджикская сторона пока подобной информации не приводила.

По предварительной информации МЧС Кыргызстана, в результате пограничных столкновений в Баткенской области были разрушены и сожжены 282 жилых дома, пишет 24.kg.

Сообщалось, что были уничтожены 3 объекта стратегического назначения, 9 социальных объектов и около 300 объектов жизнеобеспечения. Также сожжено 9 автомобилей.

"Эти сведения могут измениться, так как комиссия продолжает расследование", – подчеркнули в МЧС КР.

Кроме того, как заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов, предварительный ущерб составил 1,5 млрд сомов (примерно 8,8 млрд тенге), пишет Sputnik Кыргызстан.

От властей Таджикистана пока не поступало информации о причиненном ущербе.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан сделали заявления по поводу конфликта на границе.

Сегодняшний день, 19 сентября, в Кыргызстане объявлен Днем траура по погибшим в результате вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном. Во время обращения к народу Кыргызстана президент Садыр Жапаров прослезился, говоря о погибших гражданах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988558-v-kyrgyzstane-otsenili-uscherb-nanesennyy-vo-vremya-stolknoveniy-na-granitse/