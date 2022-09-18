День национального траура по погибшим объявлен в Кыргызстане 19 сентября

Свеча. Иллюстративное фото: Pixabay

Президент Кыргызстана подписал указ, которым был объявлен день траура по погибшим во время столкновений на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщается на официальном сайте главы КР.

Кыргызский лидер Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому понедельник, 19 сентября, объявляется днем национального траура в республике.

"Вооруженный конфликт, произошедший 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлек за собой гибель граждан Кыргызской Республики", – говорится в сообщении.

В день траура на всей территории Кыргызстана, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги страны.

Телеканалам, радио и учреждениям культуры было рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, сегодня кыргызская сторона сообщила, что число погибших в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек. При этом в больницах, по последним данным, находятся 129 пострадавших, из них 7 человек отправлены на амбулаторное лечение, а 79 перевели в Бишкек.

В свою очередь, в Таджикистане заявили об обстреле одного из сел со стороны Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988384-den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-obyavlen-v-kyrgyzstane-19-sentyabrya/