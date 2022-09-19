Президент Кыргызстана прослезился во время обращения к народу

Садыр Жапаров. Кадр из видео: facebook.com/tvpyramid

Во время обращения к народу Кыргызстана президент Садыр Жапаров прослезился, говоря о погибших гражданах в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, передает Sputnik Кыргызстан.

Жапаров поблагодарил кыргызских матерей, которые вырастили мужчин, любящих свою родину.

"Вы действительно родили и вырастили героев, я преклоняюсь перед вами", - сказал Жапаров.

В своем обращении к народу он также заявил, что разрушенные в результате конфликта с Таджикистаном объекты на границе будут восстановлены. По словам Жапарова, у государства есть на это средства.

Жапаров призвал к спокойствию кыргызстанцев, которые хотят отправиться в Баткенскую область к пострадавшим. Также он отметил, что армия Кыргызстана становится мощнее.

"Еще два года назад нашим военнослужащим не хватало оружия и боеприпасов, они носили старую форму, но сегодня все изменилось. Армия становится мощнее во всех отношениях, обретая крепость как с моральной, так и материальной стороны для обеспечения безопасности государства", - сказал Жапаров.

19 сентября в Кыргызстане объявлен Днем траура по погибшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась 14 сентября. Между пограничниками двух сторон тогда началась перестрелка.

В результате конфликта десятки человек погибли или были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988481-prezident-kyrgyzstana-proslezilsya-vo-vremya-obrascheniya-k-narodu/