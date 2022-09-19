Токаев выразил соболезнования народам Кыргызстана и Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президентам Кыргызстана и Таджикистана Садыру Жапарову и Эмомали Рахмону. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

"Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.

Также глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе.

"С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что сегодняшний день, 19 сентября, объявлен Днем траура в Кыргызстане по погибшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном.

Ранее кыргызская сторона сообщала, что число погибших в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988561-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-narodu-kyrgyzstana/