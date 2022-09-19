Кыргызстан и Таджикистан сделали заявления по поводу конфликта на границе

Военные с оружием. Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

МИД Кыргызстана сообщил, что в ходе приграничного конфликта с Таджикистаном вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тыс. человек, а также нанесен колоссальный материальный ущерб. В МИД Таджикистана заявили, что Бишкек продолжает информационную кампанию против Душанбе, тем самым усиливая напряженность на границе.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Кыргызстана.

Сообщается, что в результате вооруженного конфликта вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тыс. человек. Кроме того, нанесен колоссальный материальный ущерб.

В ведомстве считают, что таджикская сторона развернула "широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики".

"Кыргызская Республика действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана", – говорится в сообщении.

В МИД Кыргызстана подчеркнули необходимость разрешения конфликтов между двумя государствами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров.

На сайте министерства иностранных дел Таджикистана говорится, что кыргызская сторона нарушила режим прекращения огня.

"14 сентября в 7:15 воинские части пограничных войск ГКНБ КР без объяснения причин начали обстрел погранзаставы Кех пограничных войск ГКНБ Кыргызской Республики. Республика Таджикистан в джамоате Ворух города Исфара, Таджикистан. В ходе этого неспровоцированного акта агрессии кыргызская сторона применила минометы, пулеметы и другое стрелковое оружие", – сообщает ведомство.

По данным МИД Таджикистана, 14 сентября в результате обстрела погибли двое военнослужащих страны.

"В последние дни с целью создания образа "агрессора" в лице своего соседа кыргызская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье", – говорится в заявлении.

Ранее Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в результате конфликта на границе увеличилось до 59 человек. МИД Таджикистана заявил, что в ходе обстрелов погибли 28 мирных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988415-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-sdelali-zayavleniya-po-povodu-konflikta-na-granitse/