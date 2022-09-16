В Великобритании создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского

Уильям, принц Уэльский. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

В Великобритании была создана петиция о ликвидации титула принца Уэльского. Более 27 тысяч человек уже подписали документ, следует из данных сайта change.org, на котором размещена петиция.

После того как Карл III стал королем Великобритании, он объявил сына Уильяма принцем Уэльским.

"Со времен Лливелина Последнего и "мятежного" принца Уэльского Оуайна Глиндура, титул носили исключительно англичане как символ господства над Уэльсом <…> Титул остается оскорблением Уэльса и является символом исторического угнетения. Титул подразумевает, что Уэльс до сих пор является княжеством, что подрывает статус Уэльса как страны", – говорится в тексте петиции.

Жители Великобритании считают, что данный титул изжил себя. Петицию уже подписали более 27 тысяч человек.

Напомним, во время пребывания в официальной королевской резиденции в Северной Ирландии король Великобритании Карл III выругался, когда делал записи в книге посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988085-v-velikobritanii-sozdali-petitsiyu-o-likvidatsii-titula-printsa-uelskogo/