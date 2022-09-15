Politico: Лидеры некоторых стран не захотели приезжать на похороны Елизаветы II на автобусах

Королева Елизавета II. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Лидеры некоторых государств не хотят прибывать на похороны королевы Елизаветы II на специальных VIP-автобусах, которые были предложены британской стороной, передает Politico.

Ранее министерство иностранных дел Британии сообщило, что большинство мировых лидеров, приглашенных на похороны королевы 19 сентября, будут доставлены в Вестминстерское аббатство на специальных VIP-автобусах.

Но некоторые из лидеров иностранных государств заявили, что хотят прибыть на мероприятие исключительно на своих официальных автомобилях. В частности, об этом попросили дипломаты пяти стран, преимущественно состоящих в G7. Причина - преклонный возраст лидера или по соображениям безопасности.

Известно, что британская сторона заранее сделала исключение для Байдена, которому разрешили прибыть в Вестминстерское аббатство на своем бронированном автомобиле. Такая же привилегия - у президента Израиля Ицхака Герцога.

Также мы писали, кто из мировых лидеров получил приглашение на церемонию похорон Елизаветы II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987934-politico-lidery-nekotoryh-stran-ne-zahoteli-priezzhat-na-pohorony-elizavety-ii-na-avtobusah/